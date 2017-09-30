Министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку после скандала

CA-NEWS (CA) - Министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку после того, как стало известно, что он летал в командировки дорогостоящими частными самолетами вместо обычных коммерческих рейсов, сообщает Би-би-си.

26 таких полетов экс-министра с начала мая обошлись американскому бюджету в 400 тыс. долларов.

Том Прайс извинился перед налогоплательщиками, предложив компенсировать затраченные на его полеты средства.

Правительственные чиновники, за исключением тех, которые занимаются вопросами национальной безопасности, обязаны летать в командировки обычными коммерческими рейсами.

Три других члена кабинета президента Дональда Трампа находятся под пристальным вниманием по той же причине - в связи с использованием ими частных самолетов для полетов в командировки.

В заявлении Белого дома говорится, что президент Трамп принял отставку Прайса, и что обязанности министра здравоохранения временно будет исполнять бывший заместитель Прайса Дон Райт.

В своем письме об отставке, которое опубликовала New York Times, Прайс говорит, что сожалеет о том, что недавние события стали препятствием для работы министерства здравоохранения.

Исследование, проведенное политическим новостным сайтом Politico, показало, что поездки Прайса стоили американской казне более миллиона долларов.

Помимо 400 тыс. долларов за частные рейсы, эта цифра включает в себя стоимость военных самолетов, которые Прайс использовал для зарубежных поездок.