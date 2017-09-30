В Каталонии десятки тысяч вышли на митинг в поддержку референдума о независимости (видео)

CA-NEWS (CA) - Десятки тысяч каталонцев вышли в Барселоне на завершающий митинг накануне запрещенного центральными властями референдума по вопросу о независимости Каталонии, сообщает Би-би-си.

Тысячи полицейских мобилизованы по всей Испании правительством в Мадриде, которое пытается не допустить проведения референдума в ближайшее воскресенье.

Тем временем корпорация Google убрала из своего сетевого магазина приложение, которое используется для того, чтобы указывать избирателям места работающих участков для голосования.

Те каталонцы, которые пытаются загрузить это приложение на свои телефоны, сталкиваются с блокировкой, хотя те, кто загрузил его раньше, могут им пользоваться.

Корпорация заявила, что вынуждена выполнять судебное решение по этому вопросу.

Каталония - высокоразвитая провинция с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык и культуру, но не признается испанской конституцией в качестве отдельного народа.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет, но в результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость.