Российская компания МТС сообщила о приостановке оказания услуг в Туркменистане

- Российский телекоммуникационный оператор МТС сообщил о вынужденной приостановке оказания услуг связи в Туркменистане с 00:00 29 сентября 2017 года в связи с действиями местной государственной компании Туркментелеком по отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет, сообщает Reuters.

“В настоящее время компания МТС продолжает вести переговоры с регулирующими органами Туркменистана о получении разрешений на использование частот, а также о выделении государственными органами и государственными компаниями Туркменистана иных ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи”, - говорится в сообщении МТС.

Туркментелеком отказался от комментариев, отмечает агентство.

В сообщении МТС говорится, что лицензия компании на оказание услуг связи в Туркменистане действует до 26 июля 2018 года.

На конец второго квартала 2017 года МТС обслуживала в Туркменистане 1,7 миллиона абонентов. По итогам 2016 года выручка МТС в Туркменистане составляла 260,2 миллиона манатов, показатель OIBDA составлял 93,7 миллиона манатов. Доля этих показателей в общих показателях группы МТС за 2016 год составляет 1,15 процента и 1,06 процента соответственно, говорится в сообщении МТС.