В Алматы выпал первый снег (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - После продолжительного холодного дождя в предгорных районах Алматы выпал снег, фотографии и видео пользователи соцсетей выкладывают в интернет. В городе значительное время наблюдалась пасмурная погода, но, несмотря на это, выпавший снег быстро растаял.

Публикация от Lyubov Matkarimova (@matkarimoval)Сен 29 2017 в 6:02 PDT

В горных районах города уже приступили к его уборке.









Ранее синоптики сообщали о том, что на всей территории республики температура воздуха в эти дни сохранится ниже климатической нормы на три-восемь градусов.