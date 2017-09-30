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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы выпал первый снег (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - После продолжительного холодного дождя в предгорных районах Алматы выпал снег, фотографии и видео пользователи соцсетей выкладывают в интернет. В городе значительное время наблюдалась пасмурная погода, но, несмотря на это, выпавший снег быстро растаял.

В горных районах города уже приступили к его уборке.




Ранее синоптики сообщали о том, что на всей территории республики температура воздуха в эти дни сохранится ниже климатической нормы на три-восемь градусов.

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