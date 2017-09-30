Казахстанцы стали экономить на одежде - исследование

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцы продолжают экономить на одежде. Такое мнение озвучила руководитель направления потребительских исследований Nielsen Виктория Плотницкая на международной выставке моды Central Asia Fashion Autumn 2017, передает Tengrinews.kz.

По ее словам, 44 процента казахстанцев не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится, и 58 процентов потребителей сократили траты на покупку новой одежды. По итогам второго квартала, 29 процентов потребителей волнует рост цен на продукты питания, 19 процентов обеспокоены вопросами трудоустройства, еще столько же казахстанцев обеспокоены проблемами со здоровьем и ростом тарифов на коммунальные услуги. В целом индекс покупательской способности Казахстана составляет 79 баллов из 200. Из них 97 процентов составляет поколение Z (15-20 лет), 81 процент - миллениалы (21-34 лет), 67 процентов - поколение X (35-49 лет), 58 процентов беби-бумеров (50-64 лет).

Спикер пояснила, что у Казахстана в целом средние показатели среди европейских стран. Что касается покупки новой техники, в том числе компьютеров и смартфонов, то 45 процентов откладывают ее обновление, 40 процентов переключились на покупку более дешевых брендов. При этом, по мнению Плотницкой, 16 процентов продолжат это делать в будущем.

Ранее выяснилось, что 79 процентов людей имеют свободные деньги, 31 процент населения тратит средства на одежду, 29 процентов - на развлечения вне дома, 28 процентов - на погашение долгов и кредитов, а также открывают депозиты, 24 процента имеют сбережения, 21 процент откладывают на отпуск.



