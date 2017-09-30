В Казахстане вводятся новые правила выплаты пенсий

CA-NEWS (KZ) - С 2018 года в Казахстане изменится график пенсионных выплат. Если сейчас пожилые люди вправе сами решать, забирать сумму ежеквартально или ежегодно, то с 1 января получать деньги можно будет только раз в месяц.

Подробно о нововведении телеканалу КТК рассказала управляющий директор Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанара Тулегенова.

"Во-первых, с нового года будет происходить поэтапное увеличение пенсионного возраста у женщин с 58 лет до 63. Увеличение будет осуществляться ежегодно на полгода. Так, на 1 января 2018 года право на пенсионные выплаты будут иметь женщины в возрасте 58,5 лет", - сообщила директор ЕНПФ.

"Кроме того, в 2014 году была принята концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2013 года. В соответствии с ней был отменен единовременный принцип изъятия пенсионных накоплений, за исключением, если сумма пенсионных накоплений не превышает 12-кратного размера минимальных пенсий. Также установлен порядок получения пенсионных выплат - ежемесячно и только по графику", - отметила она.

"Пенсия - это совокупность пенсионных выплат из государственного бюджета, солидарная и базовая пенсия, а также пенсия, которая выплачивается из Единого накопительного пенсионного фонда. Так вот, эти изменения позволят увеличить ежемесячную совокупную пенсионную выплату и также позволят увеличить продолжительность получения пенсионных выплат из ЕНПФ", - пояснила Тулегенова.

"В случае если сумма пенсионных накоплений на счете вкладчика не превышает 12 минимальных пенсий, в 2018 году это будет порядка 400 тысяч тенге, то сумма будет выплачиваться единовременно. Если же сумма пенсионных накоплений превышает 12 минимальных пенсий, то выплата будет осуществляться по графику ежемесячно. Сумма ежемесячных выплат будет зависеть от возраста получателя, а также от суммы, которая находится на индивидуальном пенсионном счете", - сказала собеседница телеканала.

На вопрос, не считает ли она, что теперь пенсионеры лишатся некоторых преимуществ, представитель ЕНПФ ответила: "В настоящее время основная часть пенсионеров получает пенсионные выплаты раз в год и, соответственно, относится к этим выплатам не как к пенсии, а как просто к накопленной сумме и зачастую тратит ее единовременно. В то время, как основная цель формирования пенсионных накоплений - это обеспечение адекватного размера ежемесячных пенсионных выплат. При этом надо сказать, что ежемесячная пенсионная выплата соответствует международным стандартам.

Пенсионеры, которые ранее подавали заявление на выплату, будут получать пенсии по графику, утвержденному ранее. Кроме того, сумма пенсионных накоплений, которая остается на пенсионном счете после выплаты, инвестируется, и на эту сумму ежедневно начисляется инвестиционный доход".

Нововведение в эфире телеканала прокомментировал директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев, сообщает Tengrinews.kz.

По словам эксперта, его коробит позиция чиновников, связанная с тем, что пенсионеры якобы неразумные, им нельзя сразу давать деньги, они их могут потратить. "В конце концов, мы все взрослые люди и заработанными деньгами подавляющее большинство распорядится лучше, нежели пенсионный фонд и управляющая компания", - считает экономист.

Другой аспект заключается в том, что наверняка возрастут издержки пенсионеров, которые живут в сельской местности. Им придется ежемесячно ездить за своей пенсией. Специалист также отметил, что инициатива по изменению правил выплаты пенсий не обсуждалась в общественном совете при ЕНПФ и не выносилась на другие экспертные площадки.



