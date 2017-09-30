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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан не планирует создавать новую региональную организацию в Центральной Азии, - глава МИД РУз
CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов прокомментировал одну из инициатив Шавката Мирзиёева по проведению регулярных консультативных встреч между главами стран Центральной Азии.

Эту идею президент Узбекистана высказал, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. При этом, некоторые эксперты восприняли ее как призыв к созданию нового регионального объединения и блока, сообщает podrobno.uz.

По словам Абдулазиза Камилова, глава государства имел в виду регулярное проведение консультаций между лидерами Центральной Азии, не более того.

"У нас нет планов принятия каких-то жестких институциональных мер, написания устава и создания организации. Некоторые наблюдатели со стороны могут обеспокоиться, что идет какая-то изоляция Центральной Азии от других процессов, других стран, что могут быть приняты решения в ущерб интересам третьих стран. Этого не будет. Это лишь консультации, чтобы приступить к дальнейшим конкретным мерам по решению накопившихся проблем общего регионального характера", — отметил Камилов выступая на заседании Международного пресс-клуба.

Напомним, что Мирзиёев, выступая с трибуны ООН, отмечал решительный настрой Узбекистана на диалог, конструктивное взаимодействие и укрепление добрососедства.

"Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам. Благодаря совместным усилиям, в регионе в последние месяцы значительно повысился уровень политического доверия. Удалось найти принципиально важные решения по многим вопросам", — отмечал глава Узбекистана на сессии Генассамблеи ООН.

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