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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял Патриарха Московского и Всея Руси
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября принял Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Глава государства особое внимание уделил значимости визита Патриарха Кирилла для дальнейшего обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, а также религиозной толерантности в странах.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межконфессионального диалога, обеспечения межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, а также образования и нравственного воспитания молодого поколения с целью противодействия таким глобальным вызовам и угрозам, как экстремизм, терроризм и радикализм.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл высоко оценил проводимую в стране политику по обеспечению межнационального мира и согласия.

Была выражена признательность за уделяемое внимание и поддержку деятельности Русской православной церкви в Узбекистане, созданные условия для полноценной духовной жизни верующих.

Патриарх Кирилл поблагодарил Шавката Мирзиёева за радушный прием и организацию насыщенной программы пребывания в Узбекистане.

Было подчеркнуто, что Русская православная церковь намерена и далее активно участвовать в укреплении узбекско-российских отношений, способствовать приумножению духовных традиций и дальнейшему сближению народов двух стран.

В Узбекистане живут представители более 130 наций и народностей, 16 конфессий. В стране действуют 138 национальных культурных центров.

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