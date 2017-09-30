Спецдокладчик ООН по правам человека посетит Узбекистан

- Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Ахмед Шахид 2 октября прибудет в Узбекистан с первым визитом, сообщают местные СМИ.

Визит в Узбекистан спецдокладчика Совета ООН по правам человека Ахмед Шахид пройдёт с 2 по 12 октября. Он возглавит делегацию ООН по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений.

В ходе визита планируются встречи с представителями государственных организаций и институтов гражданского общества, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане.

Напомним, что в мае текущего года верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн впервые посетил с визитом Узбекистан и провел переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.