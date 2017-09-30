РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан выплатил Казахстану по долгу за электроэнергию более $130 млн
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан выплатил Казахстану более 130 млн долларов США по долгу за поставленную электроэнергию, передает Казинформ.

«По Узбекистану у нас, действительно, были некие разногласия. С момента, когда мы заключили и урегулировали договорные взаимоотношения с узбекской энергосистемой, Узбекистан перед нами задолжал более 140 млн долларов», - сказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

На сегодняшний день проводятся работы в части урегулирования данного вопроса. «Большую часть этих денег нам уже заплатили. И оставшиеся эти деньги они в соответствии с графиком уплатят до конца года», - отметил глава компании.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×