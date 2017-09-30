Узбекистан выплатил Казахстану по долгу за электроэнергию более $130 млн

- Узбекистан выплатил Казахстану более 130 млн долларов США по долгу за поставленную электроэнергию, передает Казинформ.

«По Узбекистану у нас, действительно, были некие разногласия. С момента, когда мы заключили и урегулировали договорные взаимоотношения с узбекской энергосистемой, Узбекистан перед нами задолжал более 140 млн долларов», - сказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

На сегодняшний день проводятся работы в части урегулирования данного вопроса. «Большую часть этих денег нам уже заплатили. И оставшиеся эти деньги они в соответствии с графиком уплатят до конца года», - отметил глава компании.