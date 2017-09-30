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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев дал распоряжения по подготовке к празднованию 20-летия Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил образовать комиссию в целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны, сообщает пресс-служба Акорды.

Также президент распорядился утвердить концепцию празднования 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны "Ел жүрегі - Астана", положение о комиссии и состав комиссии. Правительству Республики Казахстан совместно с акимами Астаны и Алматы, областей поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны, а также обеспечить своевременное финансирование.

Сообщается, что контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на Администрацию президента Республики Казахстан.

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