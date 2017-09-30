Ученый из Казахстана нашел способ долго не заряжать телефон

CA-NEWS (KZ) - Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая в будущем позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше нынешних показателей.

Несмотря на американское гражданство и казахстанские корни, уроженец Актюбинской области Зинетула Инсепов заявляет: "У науки нет национальности". Но, услышав идеи, с которыми он нацелен привнести будущее в настоящее, так и хочется махнуть флагом с надписью "Соотечественник".

"Самый больной вопрос в телефонах — это батарея. Вы ее заряжаете — она быстро садится. В следующем поколении телефонов у вас будет батарея, которая практически вечная. К примеру, должна работать 150 лет. Для того, чтобы ее создать, нужен насос для подачи топлива. Дело в том, что такие батареи сейчас есть, но они очень большого размера. Когда вы пытаетесь их приспособить к телефону, они не работают. Наш прибор должен сделать так, чтобы эти батареи начали действовать", — заявил в беседе со Sputnik Казахстан Зинетула Инсепов.

По словам ученого, ноу-хау предназначено не только для телефонов, но и для других гаджетов, к примеру, для ноутбуков.

Доктор физико-математических наук почти "на пальцах" объяснил суть своей разработки. Прежде всего, батареи "будущего" будут работать на водородном топливе.

"По другому каналу будет двигаться воздух. Эти два компонента встретятся и произведут электричество. Скажем так, у вас в телефоне будет своего рода паровоз. При этом телефон не будет нагреваться. Это топливная ячейка будущего", — добавил профессор.

Идея создания такого "чуда" пришла в голову ученому около десяти лет назад. Разработкой технологии топливного насоса он начал заниматься в 2006 году в Америке, где работал в крупнейшей лаборатории. "Чтобы мой насос работал, нужно было электричество. Где его взять? Для этого требуется обычная батарейка, которую надо заряжать. Получается нелогично. Мой соавтор предложил буквально взять электричество из воздуха. Таким образом, мы разгоняем наш нанонасос и ячейка начинает работать", — заключил Зинетулла Инсепов. На сегодняшний день над созданием нанонасоса собственной разработки трудится не только группа ученых столичного университета, но и российские и американские коллеги.