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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин посетит Туркменистан 2 октября

CA-NEWS (TM) - Президент России Владимир Путин 2 октября посетит Туркмению, в ходе визита запланировано подписание документов, сообщает пресс-служба Кремля.

"По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Туркменистан 2 октября 2017 года… По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

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