Путин посетит Туркменистан 2 октября
- Туркменистан, политика
- 13:06, 30 сентября 2017
- Просмотров: 173
CA-NEWS (TM) - Президент России Владимир Путин 2 октября посетит Туркмению, в ходе визита запланировано подписание документов, сообщает пресс-служба Кремля.
"По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Туркменистан 2 октября 2017 года… По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь