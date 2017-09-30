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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство России одобрило проект о сотрудничестве с Туркменией в сфере туризма
CA-NEWS (TM) - Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере туризма. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости.

"Подписанным распоряжением Российской стороной одобрен проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области туризма ", — говорится в документе.

Соглашение предусматривает привлечение инвестиций в сферу туризма, проведение информационно-ознакомительных туров для туроператоров, а также подготовку профессиональных кадров и сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации.

Согласно документу, соглашение "позволит сформировать нормативную правовую базу сотрудничества двух стран в области туризма".

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