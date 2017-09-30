Иран запретил своим компаниям торговать нефтью с Курдистаном
- Азия и мир, политика
- 14:49, 30 сентября 2017
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CA-NEWS (CA) - Иран запретил своим компаниям транспортировку нефтепродуктов в и из Иракского Курдистана, сообщило агентство Tasnim в пятницу, сообщает Reuters.
“Организация дорог и транспорта подписала директиву о временной блокировке транспортировки нефтепродуктов из Ирана в Иракский Курдистан и обратно на фоне недавних событий в регионе”, – сообщило Tasnim.
Полуавтономный Курдистан в понедельник провёл референдум о независимости. Иран, в котором также проживает курдская диаспора, резко осудил эту инициативу Курдистана, так как увидел в ней угрозу стабильности в регионе.
Накануне премьер-министр соседнего Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что турецкий коллега заверил его в том, что в вопросах экспорта нефти Турция будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил остановкой экспорта нефти из Курдистана через Турцию.
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