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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Иран запретил своим компаниям торговать нефтью с Курдистаном
CA-NEWS (CA) - Иран запретил своим компаниям транспортировку нефтепродуктов в и из Иракского Курдистана, сообщило агентство Tasnim в пятницу, сообщает Reuters.

“Организация дорог и транспорта подписала директиву о временной блокировке транспортировки нефтепродуктов из Ирана в Иракский Курдистан и обратно на фоне недавних событий в регионе”, – сообщило Tasnim.

Полуавтономный Курдистан в понедельник провёл референдум о независимости. Иран, в котором также проживает курдская диаспора, резко осудил эту инициативу Курдистана, так как увидел в ней угрозу стабильности в регионе.

Накануне премьер-министр соседнего Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что турецкий коллега заверил его в том, что в вопросах экспорта нефти Турция будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил остановкой экспорта нефти из Курдистана через Турцию.

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