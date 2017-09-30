Экспедиция "Hainan Cultural Exchange Tour" прибыла в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Экспедиция под названием "Hainan Cultural Exchange Tour", ориентированная на популяризацию уникальной культуры китайского тропического острова, 25 сентября прибыла в свою конечную точку назначения столицу Монголии город Улан-Батор, где вечером 26 сентября состоялось яркое арт-представление с выразительным хайнаньским колоритом, сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия заместитель руководителя департамента пропаганды Комитета КПК в провинции Хайнань г-н Линь Гуанцян (Lin Guangqiang) провёл встречу с официальными лицами муниципального правительства Улан-Батора, в ходе которой отметил, что монгольские протяжные народные песни, моринхур и хоомей, несущие в себе характер и традиции кочевого народа, пользуются популярностью у жителей Хайнаня. Он выразил надежду, что двусторонний обмен и сотрудничество в сферах культуры и искусства позволят монгольскому народу узнать больше о культуре китайского острова и создадут мощный стимул для разностороннего развития хайнаньской культуры.

Вечером того же дня около 20 исполнителей Ансамбля песни и танца провинции Хайнань выступили перед гостями мероприятия, познакомив из с традициями народности ли, фольклорными сольными напевами и игрой на народных музыкальных инструментах. Монгольские исполнители также внесли свой вклад в красочное представление. В состав многочисленной аудитории вошли представители культурных и творческих кругов Улан-Батора и зарубежной китайской диаспоры, а также китайские студенты и жители монгольской столицы.

Ранее рекламная кампания под названием "Hainan Cultural Exchange Tour", организованная Департаментом пропаганды Комитета КПК провинции Хайнань, успешно прошла в Санкт-Петербурге и Москве.