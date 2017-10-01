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  1 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане террорист-смертник использовал овцу, чтобы устроить взрыв на территории мечети
CA-NEWS (CA) - В Кабуле террорист-смертник использовал овцу, чтобы устроить взрыв на территории мечети, сообщает местное издание Ariana News со ссылкой на очевидца произошедшего.

Инцидент произошел в районе Калай Фатулла. По словам очевидца, смертник пытался пронести в мечеть взрывчатку с помощью овцы, но его узнали местные жители и полицейские. После этого он привел в действие взрывное устройство.

По данным афганского телеканала Tolo News, шесть человек погибло, еще 20 получили ранения.

По данным источника издания Khama Press, в подготовке теракта участвовали три боевика. Один из них был застрелен, еще один — задержан, а третий — совершил самоподрыв. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

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