В Афганистане террорист-смертник использовал овцу, чтобы устроить взрыв на территории мечети
- Азия и мир, происшествия
- 10:34, 01 октября 2017
- Просмотров: 1362
CA-NEWS (CA) - В Кабуле террорист-смертник использовал овцу, чтобы устроить взрыв на территории мечети, сообщает местное издание Ariana News со ссылкой на очевидца произошедшего.
Инцидент произошел в районе Калай Фатулла. По словам очевидца, смертник пытался пронести в мечеть взрывчатку с помощью овцы, но его узнали местные жители и полицейские. После этого он привел в действие взрывное устройство.
По данным афганского телеканала Tolo News, шесть человек погибло, еще 20 получили ранения.
По данным источника издания Khama Press, в подготовке теракта участвовали три боевика. Один из них был застрелен, еще один — задержан, а третий — совершил самоподрыв. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь