ВОЗ представит новое руководство по оказанию помощи людям старшего возраста

- По случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представит новое руководство по оказанию помощи этой все более многочисленной категории населения.

В этом году Международный день пожилых людей пройдет под девизом «Шагая в будущее: талант, вклад и участие пожилых людей — на благо общества», сообщает Центр новостей ООН.

Новое руководство ВОЗ содержит рекомендации для медучреждений и медработников. Европейское бюро ВОЗ представит их 2 октября на совещании высокого уровня в Женеве. В документе содержится призыв увеличить финансирование проектов по улучшению здоровья пожилых людей.

Низкая рождаемость и снижение смертности привели к изменению возрастной структуры населения мира. Сейчас происходит его «старение» - значительное увеличение числа пожилых людей и сокращение доли детей и молодежи.

Предполагается, что численность населения мира в возрасте 65 лет и старше в период 2015–2050 годов увеличится в два с половиной раза - с 608 млн. до 1,6 млрд. человек.

Согласно данным, приведенным в докладе ООН, старение населения, как по срокам начала этого процесса, так и по темпам, происходит в разных странах весьма по-разному. В наибольшей степени постарело население Японии и большинства стран Европы. Велика доля лиц пожилого возраста также в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Соединенных Штатах. Однако в этих четырех странах процесс старения несколько сдерживается стабильным притоком молодых иммигрантов.

В 1980 году доля пожилых людей составляла менее шести процентов от общей численности населения мира, а к 2050 году превысит 16 процентов. В Европе уже в 2015 году люди в возрасте 65 лет и старше составляли 18 процентов граждан. Несколько моложе жители стран Северной Америки: там этот показатель год назад равнялся 15 процентам.