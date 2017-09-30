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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте установили рекорд по приготовлению баурсаков

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте 20 поваров приготовили 1139 килограммов баурсаков - рекордное количество, сообщает пресс-служба городского акимата.

Сообщается, что рекорд был установлен 30 сентября 2017 года и зафиксирован представителями книги рекордов Казахстана "КИнЭС - 2017" (казахстанский аналог книги рекордов Гиннеса).

Для приготовления рекордного числа баурсаков понадобилось 750 килограммов муки, 400 литров масла, 60 килограммов сахара и 150 литров молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами.

После того, как рекорд был зафиксирован, баурсаки раздали гостям праздника в бумажных пакетиках с логотипом города Шымкент. Мероприятие посетили более 30 000 человек.

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