Японский режиссер Киёси Куросава снимет фильм об Узбекистане
- Узбекистан, общество
- 14:34, 30 сентября 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкент прибудет съемочная группа японского кинорежиссера Киёси Куросавы, чтобы снять художественный фильм об Узбекистане, сообщили в Госкомтуризме республики.
В составе группы шесть человек, в том числе продюсер. В ближайшие дни ожидается приезд дополнительной съемочной группы из 30 человек.
По словам председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова, также имеются договоренности с крупными японскими телекомпаниями Fuji TV, Nihon TV, NHK об участии японских и местных журналистов в инфо-турах для обмена опытом.
Киёси Куросава — независимый кинорежиссер, сценарист, актер, писатель, кинокритик. Работает в жанрах хоррор, драма, триллер, детектив. Автор более 40 фильмов. Обладатель ряда наград Каннского фестиваля и Азиатской киноакадемии. Преподает в школе Film School of Tokyo.
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