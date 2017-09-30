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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Японский режиссер Киёси Куросава снимет фильм об Узбекистане
CA-NEWS (UZ) - В Ташкент прибудет съемочная группа японского кинорежиссера Киёси Куросавы, чтобы снять художественный фильм об Узбекистане, сообщили в Госкомтуризме республики.

В составе группы шесть человек, в том числе продюсер. В ближайшие дни ожидается приезд дополнительной съемочной группы из 30 человек.

По словам председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова, также имеются договоренности с крупными японскими телекомпаниями Fuji TV, Nihon TV, NHK об участии японских и местных журналистов в инфо-турах для обмена опытом.

Киёси Куросава — независимый кинорежиссер, сценарист, актер, писатель, кинокритик. Работает в жанрах хоррор, драма, триллер, детектив. Автор более 40 фильмов. Обладатель ряда наград Каннского фестиваля и Азиатской киноакадемии. Преподает в школе Film School of Tokyo.

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