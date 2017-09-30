В вузах Узбекистана откроют заочные и вечерние отделения

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении ко Дню наставников и учителей заявил, что в 16 вузах республики откроют вечерние и заочные отделения.

Как отметил глава государства, исходя из требований времени и учитывая пожелания общественности, в республике приступили к осуществлению кардинальных реформ в системе образования.

Это, в частности, переход на 11-летнее общее среднее образование, оптимизация системы академических лицеев и профессиональных колледжей, организация 5 новых высших учебных заведений и филиалов вузов, а также — вечерних и заочных отделений по 12 направлениям обучения в 16 университетах и институтах.

Президент подчеркнул роль образования и воспитания молодежи на основе современных знаний, духовности и просвещения.

В противодействии таким тревожащим все человечество угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже нельзя ограничиваться только борьбой с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма, резюмировал глава Узбекистана.