В вузах Узбекистана откроют заочные и вечерние отделения

- Узбекистан, общество
- 16:35, 30 сентября 2017
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Как отметил глава государства, исходя из требований времени и учитывая пожелания общественности, в республике приступили к осуществлению кардинальных реформ в системе образования.
Это, в частности, переход на 11-летнее общее среднее образование, оптимизация системы академических лицеев и профессиональных колледжей, организация 5 новых высших учебных заведений и филиалов вузов, а также — вечерних и заочных отделений по 12 направлениям обучения в 16 университетах и институтах.
Президент подчеркнул роль образования и воспитания молодежи на основе современных знаний, духовности и просвещения.
В противодействии таким тревожащим все человечество угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже нельзя ограничиваться только борьбой с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма, резюмировал глава Узбекистана.