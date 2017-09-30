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  30 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Брат президента Казахстана Болат Назарбаев построил дома нуждающимся в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Брат президента Казахстана Болат Назарбаев построил дома 17 семьям, которые нуждались в жилье, передает Tengrinews.kz.

Большой праздник по случаю новоселья состоялся в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. Жилье обрели люди из категории социально уязвимых слоев населения - малоимущие, инвалиды и многодетные. Ключи от новеньких домов благотворитель вручил лично.

Аким Алматинской области Амандык Баталов, выступая перед сельчанами, выразил признательность за благотворительную помощь. "Мы сегодня вручаем ключи от домов людям, которые испытывают трудности. В этом помог человек с большим сердцем, который любит свой народ и является патриотом страны. Я хочу выразить благодарность Болату Абишевичу. Такие благие дела никогда не забываются. Также он помог в 2010 году - после известного стихийного бедствия в Алматинской области, предложив свою помощь и построив 20 домов пострадавшим. Такое в нашей области происходит впервые", - сказал Амандык Баталов.

По данным акимата Алматинский области, строительные работы были начаты в апреле этого года и в течение 5 месяцев полностью завершены. Все дома подключены к системе централизованного водоснабжения, электричеству и газу, площадь каждого дома составляет 120 квадратных метров.

"Новые дома в качестве помощи построили меценаты на собственные средства в рамках программы "Туған жер". На строительство 17 домов в селе Шамалган было направлено 124,5 миллиона тенге. Кроме этого, еще 35 миллионов тенге было потрачено на инженерные коммуникации. В ходе подведения к строящимся домам системы коммуникаций, за счет меценатов к централизованному водоснабжению было подключено еще 75 близлежащих домов", - сообщили в акимате Алматинской области.


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