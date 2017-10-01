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  1 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Казахстана официально отстранена от чемпионата мира по тяжелой атлетике

CA-NEWS (KZ) - Сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира, передает Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2017 пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском городе Анахайм. На один год дисквалифицированы федерации Казахстана, России, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Турции и Молдавии. Эти страны наказаны за то, что имели три и более положительных результатов при перепроверки допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012.

Таким образом, тяжелоатлеты из вышеперечисленных стран сроком на один год отстранены от участия во всех международных соревнованиях под эгидой IWF.

Напомним, что Казахстан после перепроверки проб с Игр в Пекине и Лондоне лишился семи медалей в тяжелой атлетике.

По итогам ОИ-2008 лишен "золота" Илья Ильин, "серебра" - Ирина Некрасова, а "бронзы" - Мария Грабовецкая. По итогам ОИ-2012 "золото" вернули все тот же Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза. Кроме того, из-за допинга были аннулированы результаты ОИ-2008 Манезы (снялась до старта) и Владимира Седова (четвертое место), а также ставшего шестым на ОИ-2012 Алмаса Утешова.

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