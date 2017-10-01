Переход на пятидневку в некоторых школах Алматы невозможен - акимат

CA-NEWS (KZ) - Полный переход на пятидневку в школах Алматы невозможен в целях безопасности детей и их здоровья. Об этом говорится на сайте городского Управления образования, передает Tengrinews.kz.

"В Алматы на пятидневное обучение перешли школы таким образом: 1-7 классы в 115 общеобразовательных школах; 1-4 классы в 87 гимназиях, школах-гимназиях, лицеях, школах-лицеях. Остальные с 8-11 классы общеобразовательных школ и с 5-11 школ нового типа обучаются по шестидневному обучению. Это связано, во-первых, с интенсивной миграцией населения, контингент учащихся увеличился по сравнению с прошлым годом на 12 487 детей. Таким образом, школы города перегружены и ведут занятия в две смены. Во-вторых, учитывая уплотненное движение домой, на 1,5-2 часа позже. В связи с этим в целях безопасности жизни и здоровья детей переход полностью на пятидневное обучение невозможен", - сообщается на сайте.

22 сентября министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев объяснил восемь уроков в день при пятидневке в школах тем, что гимназии и лицеи не могут уложиться в пять дней, поэтому на факультативы в субботу согласились родители учеников. В Управлении образования Астаны сообщали, что из 84 столичных школ на пятидневную учебную неделю перешла 71.

3 сентября в Министерстве образования и науки Казахстана подробно рассказали о механизмах введения пятидневной учебной недели.