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  1 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Австрии вступил в силу запрет на мусульманские платки

CA-NEWS (CA) - С 1 октября в Австрии официально запрещено носить в общественных местах платки или головные уборы, полностью закрывающие лицо. Речь идет в основном о никабах и бурках, сообщает Русская служба Би-би-си.

В соответствии с текстом закона, головной убор должен оставлять лицо открытым от линии волос до подбородка.

Таким образом, на хиджаб (платок, оставляющий лицо открытым) запрет не распространяется.

Помимо традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов под запрет попали медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы.

Их, однако, можно носить по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, на народных гуляниях и карнавалах.

Власти страны настаивают, что новый закон направлен на защиту традиционных ценностей Австрии.

Мусульманская община осудила закон, заявив, что лишь незначительное число австрийских мусульманок носит никаб и бурку. Согласно подсчетам, это всего около 150 женщин на всю страну.

Представители турбизнеса тоже недовольны - считают, что запрет отпугнет туристов из мусульманских стран. Во Франции и Бельгии запрет на бурку и никаб был введен в 2011 году. Аналогичный закон сейчас обсуждается в парламенте Нидерландов.
В Великобритании такого запрета нет.

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