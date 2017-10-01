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  1 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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20 болельщиков пострадали при падении с трибун на матче во Франции (видео)

CA-NEWS (CA) - Три болельщика получили серьезные травмы после падения с трибуны на матче чемпионата Франции по футболу "Амьен" – "Лилль", сообщает агентство Франс Пресс.

Матч в Амьене был прерван в субботу на 16-й минуте после гола "Лилля", так как во время празднования забитого мяча на трибуне, где находились болельщики гостей, сломался заградительный барьер и фанаты попадали вниз на поле друг на друга.

Как сообщается, в результате инцидента пострадали 20 человек, трое из которых получили серьезные травмы.

На момент остановки игры "Лилль" выигрывал со счетом 1:0.

По данным Le Parisien, всего с трибун упали около ста человек. В социальных сетях появилось видео с трансляции матча, на котором зафиксирован этот момент.

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