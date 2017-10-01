Патриарх Кирилл помолился у гробницы пророка Даниила в Самарканде

- 30 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершающий Первосвятительский визит в Ташкентскую епархию Среднеазиатского митрополичьего округа, прибыл в Самарканд.

В аэропорту Самарканда Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали председатель Духовного управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов, хоким (глава) Самаркандской области Т.Жураев.

В Самарканде владыка посетил мавзолей Ходжа Дониёр, в котором находится гробница святого пророка Даниила. Патриарх посетил также источник у мавзолея Ходжа Дониёр.

Возникновение могилы пророка Даниила относят к эпохе полководца и завоевателя Амира Тимура (Тамерлана), который в начале XV в. привез в Самарканд останки пророка и на месте захоронения построил мечеть. Прах пророка был привезен полководцем из города Сузы (совр. Шуш, Иран) во время его похода в Малую Азию в 1399-1404 гг.

Мавзолей периодически достраивался, а в самом начале XX в. над могилой пророка было сооружено прямоугольное длинное здание с цепочкой из пяти низких куполов. Внутри здания мавзолея находится длинная дахма (гробница), в которой погребен пророк. На территории комплекса мавзолея находится родник, считающийся целебным и святым, сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.