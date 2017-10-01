Алишер Усманов станцевал с супругой президента Узбекистана Зироатхон Хашимовой (видео)

CA-NEWS (UZ) - 27 сентября в доме миллиардера Алишера Усманова в Ташкенте прошла роскошная свадьба с участием мега-звезд России, передает Озодлик.

При президенте Каримове близкая связь узбекских олигархов с властями не наблюдалась.

В сообщении Озодлик не уточняется о каком родственнике Алишера Усманова идёт речь. Известно, что в Ташкенте живёт брат Усманова, чей сын Бабур Усманов разбился на авто пару лет назад, когда приеxал на свадьбу родственников. Бабур Усманов считался наследником Алишера Усманова и его любимым племянником.