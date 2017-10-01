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  1 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Самарканда подарили патриарху Кириллу узбекское вино 1946 года
CA-NEWS (UZ) - Власти Узбекистана подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу бутылку кагора «Узбекистон», дата розлива которой совпадает с годом рождения предстоятеля Русской православной церкви, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Он рассказал, что патриарх собирается использовать подаренный кагор при одной из церковных служб, и отметил, что кагор «Узбекистон», производимый из местных сортов винограда, очень известен в церкви и считается одним из самых качественных вин.

«Он сказал, что обязательно откроет эту бутылку и она будет использована во время одного из важных для него богослужений», — приводит ТАСС слова Волкова.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что патриарх Кирилл прибыл с первым визитом в Самарканд. Издание отмечает, что предстоятель Русской православной церкви собирается встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и руководством Управления мусульман страны.

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