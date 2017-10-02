Узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева содержат в изоляторе СНБ

- Журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев допрашивается в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской в Ташкенте. Однако в чем конкретно обвиняют журналиста пока неизвестно, передает Centralasian.org

Днем ранее в доме Абдуллаева был произведен обыск, в ходе которого следователи изъяли жесткий диск его компьютера, несколько CD и DVD-дисков, а также книгу под названием «Жизнь пророка Мухаммеда».

Ожидается, что первое судебное заседание по делу Абдуллаева состоится 1 октября в Юнусабадском районом суде по уголовным делам. Его адвоката Муножон Парпиева не допустили к подзащитному. В субботу, 30 сентября, руководство Службы национальной безопасности не разрешило адвокату журналиста Муножон Парпиевой встретиться с подзащитным.

Вначале журналист проходил подозреваемым по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе Ташкента. Однако позже удалось выяснить, что делом журналиста занимаются следователи спецслужб.

44-летний журналист и спортивный комментатор Бобомурод Абдуллаев пропал в минувшую среду. Спустя два дня его родственникам стало известно о том, что он арестован. Бобомурод Абдуллаев в течение нескольких лет работал корреспондентом в Ташкенте Британского Института по освещению войны и мира (IWPR) и международной организации «Интерньюс». В последнее время он резко критиковал узбекский футбол.