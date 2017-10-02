РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
На кыргызско-узбекской границе открывается КПП «Маданият»
CA-NEWS (KG) - В Ноокенском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана планируется открытие КПП «Маданият» на кыргызско-узбекской границе.

Как передает местный корреспондент Азаттыка, по 300 человек с обеих сторон КПП ждут открытия границы. Предполагается, что в торжественной церемонии открытия примут участие представители местных властей Кыргызстана и Узбекистана.

Данный контрольно-пропускной пункт был открыт для перехода границы в 2004 года, но в 2016-м узбекская сторона в одностороннем порядке закрыла его.

Напомним, в сентябре 2017 года была упрощена процедура пересечения границы между двумя странами на двух КПП – «Баймак-автодорожный» в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и «Достук» в Кара-Сууйском районе Ошской области Кыргызстана.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×