«ИГИЛ» захватило город в Сирии в глубоком тылу правительственных войск
- Азия и мир, общество
- 9:42, 02 октября 2017
- Просмотров: 367
CA-NEWS (CA) - В Сирии террористическая группировка "Исламское государство" взяла под контроль город Аль-Карьятайн. Об этом сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека. Сообщения подтверждают в твиттере местные журналисты.
Город находится в глубоком тылу правительственных войск, к юго-западу от Пальмиры.
По ряду сообщений, в городе действовала так называемая "спящая ячейка" исламистов. Захват города совпал с крупным наступлением, которое джихадисты предприняли на юге от города Дейр-эз-Зор на позиции сирийских войск.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь