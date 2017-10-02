В Таджикистане будут перепроверять непригодных к военной службе призывников

- В Таджикистане начался очередной призыв на армейскую службу, однако многие молодые люди призывного возраста предпочитают уклониться от службы. Ежегодно десятки потенциальных призывников признаются «непригодными» и не служат в рядах Вооруженных сил.

Руководство военного комиссариата Согдийского военного гарнизона на собрании подняло вопрос призыва молодежи на военную службу. Рустам Рахматзода, заместитель председателя Согдийской области, сказал, что в прошлом году в области было зарегистрировано около 400 непригодных к службе по состоянию здоровья молодых людей.

По его словам, часто «непригодность» оформляется врачами или местным военкоматами. Так, только в Худжанде количество больных призывников в 5 раз превышает число здоровых людей призывного возраста. Поэтому Рахматзода призвал военных врачей перепроверять данные о состоянии здоровья призывников.

Сухроб Салимзода, заместитель военного прокурора Согдийской области, сказал, что больше всего нездоровых призывников зарегистрировано в Худжанде. По его словам, повторная проверка часто выявляет, что «непригодный» к службе парень оказывается абсолютно здоров.

В то же время власти с обеспокоенностью обращают внимание на случаи, когда в армию призываются действительно больные юноши. Так, в ходе прошедшего весеннего призыва по области было призвано на службу свыше 50 молодых людей, которые после повторного обследования были признаны больными и отправлены домой.