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  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ взяла на себя ответственность за атаку на вокзале на юге Франции

CA-NEWS (CA) - Две девушки, 17 и 20 лет, погибли в результате нападения на железнодорожном вокзале в Марселе на юге Франции. Напавший на них с ножом молодой мужчина был застрелен сотрудниками служб безопасности, сообщает Би-би-си.

Одной из своих жертв нападавший перерезал горло, вторую ударил ножом в живот с криками "Аллах акбар". Он был убит на месте преступления военными, дежурившими на вокзале.

Власти заявили, что произошедшее имеет все признаки террористического акта, однако остаются вопросы по поводу действий и мотивации злоумышленника.

"Две человека погибли от ножевых ран, нанесенных нападавшим", - сообщил шеф местной полиции Оливье Мазьер. Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб заявил, что немедленно направляется на место происшествия.

В твите французской полиции говорится, что ситуация на вокзале взята под контроль, а нападавший убит.

Железнодорожное сообщение с Марселем было прервано после этого происшествия. Полиция обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от посещения района, в котором находится вокзал.

Как сообщил французский телеканал BFMTV, нападавшего застрелили солдаты, дежурившие на вокзале в рамках операции Sentinelle, которая предусматривает постоянное патрулирование улиц и общественных мест в период действия чрезвычайного положения.

По этим же сообщениям, нападавший был мужчиной в возрасте 25-30 лет и имел североафриканскую наружность.

Как сообщает полиция, в прошлом он задерживался за мелкие правонарушения.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку во французском Марселе, где неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала, сообщает Reuters со ссылкой на агентство исламистов Amaq.

Во французской полиции позже уточнили, что совершивший атаку был уже ранее известен правоохранительным органам в связи с причастностью к уголовным преступлениям.

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