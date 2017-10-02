РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Минобороны России сообщило о смерти полковника, раненного в Сирии
CA-NEWS (CA) - Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве, передает РИА Новостисо ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В Минобороны пояснили, что 22 сентября полковник Валерий Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама. "Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", — добавили в ведомстве.

Полковник был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России.

"Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось", — отметили в Минобороны.

Похороны командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина состоятся во вторник или в среду, сообщили РИА Новости в ассоциации ветеранов морской пехоты "Спутник".

Ранее в сентябре сообщалось о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Он помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора и был смертельно ранен в результате разрыва мины.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×