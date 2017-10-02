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  2 октября 2017
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Мужчина поймал выпавшую с девятого этажа девушку в Актау

CA-NEWS (KZ) - В Актау девушку спасли от падения с девятого этажа жилого дома, сообщает "Лада". Как рассказал очевидец, инцидент произошел в 28 микрорайоне. "Девушке около 18 лет. Лично я ее не знаю. Сосед увидел, что она хочет спрыгнуть, и спас ее. Все случилось днем 30 сентября", - рассказал очевидец.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.

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