Мужчина поймал выпавшую с девятого этажа девушку в Актау

CA-NEWS (KZ) - В Актау девушку спасли от падения с девятого этажа жилого дома, сообщает "Лада". Как рассказал очевидец, инцидент произошел в 28 микрорайоне. "Девушке около 18 лет. Лично я ее не знаю. Сосед увидел, что она хочет спрыгнуть, и спас ее. Все случилось днем 30 сентября", - рассказал очевидец.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.



