Мужчина поймал выпавшую с девятого этажа девушку в Актау
- Казахстан, происшествия
- 9:58, 02 октября 2017
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CA-NEWS (KZ) - В Актау девушку спасли от падения с девятого этажа жилого дома, сообщает "Лада". Как рассказал очевидец, инцидент произошел в 28 микрорайоне. "Девушке около 18 лет. Лично я ее не знаю. Сосед увидел, что она хочет спрыгнуть, и спас ее. Все случилось днем 30 сентября", - рассказал очевидец.
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
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