Путин в Туркмении обсудит с Бердымухамедовым ключевые вопросы сотрудничества двух стран

- Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит с официальным визитом Туркмению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Визит состоится по приглашению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

"Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов".

Контакты на высшем уровне

В предыдущий раз Путин посещал Туркмению в декабре 2012 года, а президент этой страны приезжал в РФ с рабочим визитом в прошлом ноябре. В текущем году лидеры трижды говорили по телефону.

Поздравляя в феврале 2017 года Бердымухамедова с победой на президентских выборах, глава российского государства высоко оценил вклад своего коллеги в развитие дружественных отношений между двумя странами и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога Москвы и Ашхабада.

В июне текущего года Путин подписал указ о награждении Бердымухамедова, которому тогда исполнилось 60 лет, орденом Александра Невского "за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе".

Российско-туркменские отношения

В преддверии визита Путина в Ашхабад правительство РФ одобрило проекты соглашений между Россией и Туркменией о развитии сотрудничества в сферах туризма и сельского хозяйства. Как сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Туркмению в середине сентября, к визиту президента РФ стороны готовят целый ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, которые дадут новый импульс развитию двусторонних связей. По мнению главы верхней палаты российского парламента, визит Путина в Туркмению "будет иметь очень важное значение для дальнейшего углубления отношений между нашими народами и государствами".

Всего в настоящее время между Россией и Туркменией подписано более 120 соглашений и договоров. Основополагающим является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (сменил аналогичный документ от 1992 года). В основе торгово-экономического сотрудничества двух стран лежат межправительственные соглашения о свободной торговле от 11 ноября 1992 года и о торгово-экономическом сотрудничестве от 30 августа 2008-го. С февраля 2003 года работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Дипломатические отношения между Россией и Туркменистаном были установлены 8 апреля 1992 года.