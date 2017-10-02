Подаренный Бердымухамедову от имени национальной сборной велосипед передан президентскому музею

CA-NEWS (TM) - От имени спортсменов и тренеров, принимавших участие в Играх «Ашхабад-2017», президенту Гурбангулы Бердымухамедову был подарен велосипед, сообщает пресс-служба главы государтсва.

Этот велосипед в торжественной обстановке был передан президентскому музею Государственного музея. Теперь он занял почетное место в музейном отделе национального спорта. На церемонии присутствовали жители столицы, студенческая молодежь, представители средств массовой информации и спортивной общественности.

В этом отделе уже имеются экспонаты, подаренные главе государства, – спортивные костюмы, несколько единиц транспорта. На видном месте – спортивная одежда, предназначенная для пилота «Volkicar». Это костюм, который был на президенте, когда он мастерски управлял гоночным автомобилем на открытии Центра автоспорта министерства внутренних дел, изготовленный одной из известных итальянских компаний и отличающийся оригинальным дизайном и эргономичностью.

Среди экспонатов отдела национального спорта и тот самый «Volkicar», которым управлял президент. Как известно, на этом спортивном автомобиле под номером 7 глава государства стал победителем соревнований. Есть в разделе костюм хоккеиста и клюшка, с которыми туркменский лидер выступал на заключительной встрече молодёжного чемпионата.

С передачей нового велосипеда марки «Туркменистан» количество велосипедов в президентском музее увеличилось до 5. Он изготовлен из металла карбон и бамбукового дерева, украшен позолотой.