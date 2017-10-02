Денежные средства из офшорной зоны начали возвращаться в Монголию

- Из опубликованных в СМИ списков офшорных финансовых средств, в результате следственных операций, проведенных следственным отделом Управления по борьбе с коррупцией (УБК), гражданин Монголии вернул на родину 4 миллиона 370 тысяч долларов, сообщает Монцамэ.

Это первый случай вывода денег из офшорной зоны, сообщает главное управление по борьбе с коррупцией.

Совместная рабочая группа УБК и Главного управления полиции, созданная на основании постановления Генерального прокурора Монголии проводит расследование в соответствии с 2-й частью статьи 22.10 Уголовного кодекса Монголии.

Напомним, в конце июля президент Монголии обратился к населению страны, призвав их вернуть деньги из офшорной зоны на родину. Ранее сообщалось, что у 49 граждан Монголии имеются офшорные счета.