Денежные средства из офшорной зоны начали возвращаться в Монголию
CA-NEWS (MNG) - Из опубликованных в СМИ списков офшорных финансовых средств, в результате следственных операций, проведенных следственным отделом Управления по борьбе с коррупцией (УБК), гражданин Монголии вернул на родину 4 миллиона 370 тысяч долларов, сообщает Монцамэ.
Это первый случай вывода денег из офшорной зоны, сообщает главное управление по борьбе с коррупцией.
Совместная рабочая группа УБК и Главного управления полиции, созданная на основании постановления Генерального прокурора Монголии проводит расследование в соответствии с 2-й частью статьи 22.10 Уголовного кодекса Монголии.
Напомним, в конце июля президент Монголии обратился к населению страны, призвав их вернуть деньги из офшорной зоны на родину. Ранее сообщалось, что у 49 граждан Монголии имеются офшорные счета.
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