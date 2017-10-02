Узбекский писатель-диссидент Нурулло Отаханов отпущен на свободу

- В воскресенье, 1 октября, власти Узбекистана отпустили известного писателя-диссидента после задержания его на прошлой неделе по обвинению в распространении антиправительственной пропаганды.

Нуруллах Мухаммад Рауфхан сказал корреспонденту Рейтер по телефону, что полицейский выпустил его из под стражи и проводил домой без объяснения причин его освобождения или заявления о том, что обвинения были сняты.

"Это случилось быстро, они вывели меня из тюрьмы... я не мог понять, что происходит. Я почувствовал, что это реально, когда они постучали в мою дверь", - сказал Рауфхан.

Полиция в Ташкенте была недоступна для немедленных комментариев.

Узбекский сайт Kun.uz про​​цитировал заместителя начальника Ташкентской городской полиции Дониора Ташхояева, который сказал, что освобождение Рауфхана произошло из-за того, что что "его предполагаемое участие в терроризме не было подтверждено, и ордер на арест был отменен".

В то же время обвинения в антиправительственной пропаганде, предъявленные писателю, полиция предполагает расследовать.

На прошлой неделе узбекская полиция задержала 62-летнего писателя после того, как он прилетел в аэропорт Ташкента из Турции. Полиция сообщила местным СМИ, что в мае в отношении Рауфхана было заведено уголовное дело.

Обвинение включало публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя и создание и распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и порядку. Каждая из статей обвинения предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.

Рауфхан с весны 2016 года вынужденно жил в Стамбуле, поскольку узбекские правоохранительные органы внесли его в черный список после выхода книги, в которой писатель критиковал предыдущего главу Узбекистана Ислама Каримова.

Каримов, который возглавлял Узбекистан на протяжении 25 лет и которого власти западных стран обвиняли в систематическом нарушении прав человека, скончался в сентябре 2016 года.

Его преемник Шавкат Мирзиеев стремится предстать в роли более либерального лидера, и в сентябре Рауфхан сказал в интервью Рейтер, что, несмотря на опасения, он вернется домой.

В августе Мирзиеев исключил из черного списка потенциальных экстремистов и диссидентов 16.000 человек, включая Рауфхана. Однако вскоре после этого имя писателя появилось в списке разыскиваемых преступников, хотя впоследствии местные чиновники его оттуда удалили.