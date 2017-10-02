В Душанбе обсуждены перспективы сотрудничества Таджикистана с МВФ

- Перспективы развития сотрудничества обсуждены на встрече министра финансов Таджикистана Абдусалома Курбониёна с вновь назначенной главой миссии Международного валютного фонда по РТ г-жой Падамжой Ханделвал.

Как сообщает секретариат Минфина, в ходе встречи, которая прошла в конструктивной обстановке, стороны обсудили перспективы развития экономики нашей страны, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, сообщает Авеста.

Министр финансов Таджикистана выразил признательность г-же Падамже Ханделвал и всем участникам встречи за содержательную и конструктивную беседу, а также выразил уверенность в том, что дальнейшие взаимные отношения между Республикой Таджикистан и Международным Валютным Фондом будут и впредь крепнуть и успешно развиваться.