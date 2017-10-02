Казахстанские машины станут дешевле в Узбекистане

- Узбекистан, экономика
- 10:56, 02 октября 2017
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября текущего года подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Согласно документу, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей), с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.
Напомним, что ранее казахские автопроизводители пожаловались министру на Узбекистан. Как отмечалось в иx письме министру национальной экономики РК Тимуру Сулейменову, в период с 1996 года предприятия узбекского автопрома экспортировали на рынок Казахстана более 85 тысяч автомобилей на сумму 720 млн долларов. Продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы РК. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана равны нулю – доступ заблокирован жесткими таможенно-тарифными барьерами. Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана предложил тогда рассмотреть возможность введения ответных мер по отношению к Узбекистану.