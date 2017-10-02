Казахстанские машины станут дешевле в Узбекистане

- Узбекистан с 1 октября 2017 года снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана. Документ опубликован на сайте lex.uz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября текущего года подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Согласно документу, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей), с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.

Напомним, что ранее казахские автопроизводители пожаловались министру на Узбекистан. Как отмечалось в иx письме министру национальной экономики РК Тимуру Сулейменову, в период с 1996 года предприятия узбекского автопрома экспортировали на рынок Казахстана более 85 тысяч автомобилей на сумму 720 млн долларов. Продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы РК. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана равны нулю – доступ заблокирован жесткими таможенно-тарифными барьерами. Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана предложил тогда рассмотреть возможность введения ответных мер по отношению к Узбекистану.



