В Шымкенте прошла свадьба на верблюдах (видео)

CA-NEWS (KZ) - Шымкентцы вновь отличились креативностью - на этот раз на улицах города заметили караван верблюдов, заменивших свадебный кортеж, сообщает Otyrar.kz.

Небольшой отрывок видео с караваном обученных и богато украшенных верблюдов опубликовал на своей страничке в социальных сетях житель Шымкента Адиль Иляев.

Напомним, недавно в Шымкенте также прошла необычная свадьба в сопровождении вертолетов.