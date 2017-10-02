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  2 октября 2017
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В Шымкенте прошла свадьба на верблюдах (видео)

CA-NEWS (KZ) - Шымкентцы вновь отличились креативностью - на этот раз на улицах города заметили караван верблюдов, заменивших свадебный кортеж, сообщает Otyrar.kz.

Небольшой отрывок видео с караваном обученных и богато украшенных верблюдов опубликовал на своей страничке в социальных сетях житель Шымкента Адиль Иляев.

Напомним, недавно в Шымкенте также прошла необычная свадьба в сопровождении вертолетов.

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