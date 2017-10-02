Чемпионат мира по тяжелой атлетике перенесли из КНДР в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - В Бухаресте накануне прошло заседание исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), на котором было принято решение о переносе юниорского чемпионата 2018 года из северокорейской столицы Пхеньяна в столицу Узбекистана Ташкент.

Спустя несколько часов после заседание исполкома IWF сообщение об этом также появилось на официальном сайте этой спортивной организации – и тоже без объяснений причин этого переноса , сообщили СМИ.

Напомним, что в 2016 году право на проведение турнира в 2018-м получила столица КНДР Пхеньян. Помимо Пхеньяна, за право принять турнир боролись Минск (Белоруссия), Эйлат (Израиль), Анахайм (США) и Ташкент (Узбекистан).

Кстати, сколько уже потратил Пхеньян на подготовку в чемпионату мира, также не сообщается.