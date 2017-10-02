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  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На международном фестивале в Германии монгольский мультфильм вошел в десятку лучших
CA-NEWS (MNG) - На экранах международном юношско-детском кинофестивале “Schlingel”, проходящего с 25 сентября по 1 октября в немецком городе Хемниц, было продемонстрировано творчество КОО “Монгол Контент”- мультфильм “Folding the rainbow” из серии “Маамуу”, сообщает Монцамэ.

В результате совместной работы с КОО “Дистрибьютер культуры”, деятельность которой заключается в пропаганде культуры и исскуства Монголии, мультипликационный сериал “Маамуу” был включен в первую лучшую десятку из 100 короткометражных анимейшн. 28 сентября в 9:00 часов по местному времени были проведены показы лучших анимейшн юным зрителям.

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