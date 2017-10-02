В Узбекистане журналиста Бобомурода Абдуллаева обвиняют в том, что он «Усман Хакназаров»

- 44-летнего журналиста Бобомурода Абдуллаева, тайно арестованного сотрудниками Службы национальной безопасности Узбекистана 26 сентября в Ташкенте и помещенного в следственный изолятор на улице Гвардейской, пытаются обвинить в том, что он и есть человек, с 2003 года публиковавшийся в интернете под псевдонимом политолога Усмана Хакназарова. Об этом изданию AsiaTerra сообщил собственный источник.

Следует сказать, что под именем Усмана Хакназарова регулярно выходили статьи, описывавшие скрытую от посторонних глаз жизнь насквозь коррумпированной узбекской верхушки. Правда в них широко была перемешана с авторскими домыслами, однако часть информации нередко была «эксклюзивной», то есть такой, что ее не могли знать обычные журналисты (в интернете её не было), иначе говоря, всё это автору «сливал» кто-то из правительства, и даже, возможно, не один человек.

То, что семье журналиста по требованию спецслужб два дня не сообщали, где он находится, а затем не допустили к нему адвоката, может говорить о том, что сведения об источниках «Хакназарова» из него могут выбивать силой или пытаются получить их с помощью других незаконных методов следствия.

Об обстоятельствах ареста Бобомурода Абдуллаева известно немного. Его жена Катя Балхибаева сообщила корреспонденту «Озодлика», что 26 сентября, в 13:30, кто-то, представившись автомастером, вызвал ее мужа на улицу, после чего от него больше не было никаких вестей. О его пропаже она позже написала заявление в милицию.

29 сентября группа в составе оперативников РОВД Юнусабадского района города Ташкента и сотрудников СНБ провела обыск в доме Абдуллаева, в ходе которого у него был изъят жесткий диск компьютера, несколько CD и DVD-дисков, а также книга под названием «Жизнь пророка Мухаммеда» (судя по названию, это историко-биографическая книга за авторством Веры Пановой).

Согласно статья 10 закона Республики Узбекистан «О защите профессиональной деятельности журналиста», государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности. Запрещается вмешательство в профессиональную деятельность журналиста и требование от него от него каких-либо сведений, полученных при исполнении профессиональных обязанностей.

Статья 14 того же закона предусматривает ответственность должностных лиц за оказание давления на журналиста, вмешательство в его деятельность; незаконное изъятие материалов и необходимых технических средств журналиста; раскрытие источника информации или имени автора без их согласия.

Очевидно, чтобы обойти эти положения, после ареста Бобомурода Абдуллаева оформили как подозреваемого по делу о краже, совершенной в Юнусабадском районе Ташкента.

Руководитель базирующейся в Париже правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева рассказала «Озодлику», что несколько дней назад она общалась с Абдуллаевым в соцсетях, и он сообщил ей, что заметил за собой слежку.

Среди узбекских журналистов Бобомурод Абдуллаев человек известный. Выходец из Хорезма, в начале 2000-х он несколько лет работал в Ташкенте корреспондентом Британского Института по освещению войны и мира (IWPR) и международной организации «Интерньюс». Кроме того, открыл свой сайт «Озод Овоз» («Свободный голос»), где публиковал статьи критического содержания на политические темы. Позже по требованию Узбекского агентства по печати и информации ему пришлось его закрыть.

В последнее время журналист работал футбольным комментатором сайта Stadion.uz, кроме того резко критиковал узбекский футбол, точнее, мафиозную сущность руководящих им лиц. Но, как выясняется, арестовали его всё-таки не за это.