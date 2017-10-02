В Узбекистане журналиста Бобомурода Абдуллаева обвиняют в том, что он «Усман Хакназаров»

- Узбекистан, общество
- 11:19, 02 октября 2017
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Следует сказать, что под именем Усмана Хакназарова регулярно выходили статьи, описывавшие скрытую от посторонних глаз жизнь насквозь коррумпированной узбекской верхушки. Правда в них широко была перемешана с авторскими домыслами, однако часть информации нередко была «эксклюзивной», то есть такой, что ее не могли знать обычные журналисты (в интернете её не было), иначе говоря, всё это автору «сливал» кто-то из правительства, и даже, возможно, не один человек.
То, что семье журналиста по требованию спецслужб два дня не сообщали, где он находится, а затем не допустили к нему адвоката, может говорить о том, что сведения об источниках «Хакназарова» из него могут выбивать силой или пытаются получить их с помощью других незаконных методов следствия.
Об обстоятельствах ареста Бобомурода Абдуллаева известно немного. Его жена Катя Балхибаева сообщила корреспонденту «Озодлика», что 26 сентября, в 13:30, кто-то, представившись автомастером, вызвал ее мужа на улицу, после чего от него больше не было никаких вестей. О его пропаже она позже написала заявление в милицию.
29 сентября группа в составе оперативников РОВД Юнусабадского района города Ташкента и сотрудников СНБ провела обыск в доме Абдуллаева, в ходе которого у него был изъят жесткий диск компьютера, несколько CD и DVD-дисков, а также книга под названием «Жизнь пророка Мухаммеда» (судя по названию, это историко-биографическая книга за авторством Веры Пановой).
Согласно статья 10 закона Республики Узбекистан «О защите профессиональной деятельности журналиста», государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности. Запрещается вмешательство в профессиональную деятельность журналиста и требование от него от него каких-либо сведений, полученных при исполнении профессиональных обязанностей.
Статья 14 того же закона предусматривает ответственность должностных лиц за оказание давления на журналиста, вмешательство в его деятельность; незаконное изъятие материалов и необходимых технических средств журналиста; раскрытие источника информации или имени автора без их согласия.
Очевидно, чтобы обойти эти положения, после ареста Бобомурода Абдуллаева оформили как подозреваемого по делу о краже, совершенной в Юнусабадском районе Ташкента.
Руководитель базирующейся в Париже правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева рассказала «Озодлику», что несколько дней назад она общалась с Абдуллаевым в соцсетях, и он сообщил ей, что заметил за собой слежку.
Среди узбекских журналистов Бобомурод Абдуллаев человек известный. Выходец из Хорезма, в начале 2000-х он несколько лет работал в Ташкенте корреспондентом Британского Института по освещению войны и мира (IWPR) и международной организации «Интерньюс». Кроме того, открыл свой сайт «Озод Овоз» («Свободный голос»), где публиковал статьи критического содержания на политические темы. Позже по требованию Узбекского агентства по печати и информации ему пришлось его закрыть.
В последнее время журналист работал футбольным комментатором сайта Stadion.uz, кроме того резко критиковал узбекский футбол, точнее, мафиозную сущность руководящих им лиц. Но, как выясняется, арестовали его всё-таки не за это.