Военные медики Монголии и США провели совместные учения

CA-NEWS (MNG) - На прошлой неделе сотрудники Регионального здравоохранения в Тихоокеанском регионе и Центра по уходу за больными и обмена экспертами (SMEE) приняли участие во второй итеграции медицинской логистики в военном медицинском центре Монголии, передает ARD со ссылкой на сообщение армии США.

Медсестры и специалисты по биомедицинскому оборудованию (BMET) из Медицинского центра Tripler Army Medical Center RHC-P (Tripler), 18-я MEDCOM (поддержка развертывания), а также ВВС США работали вместе со своими коллегами из Монгольских вооруженных сил, непосредственно поддерживая цели региона по предоставлению медико-подготовительных сил при оказании поддержки в области здравоохранения.

Тридцать лет назад Соединенные Штаты и Монголия установили двусторонние отношения, и SMEE теперь является их частью. Этот двусторонний обмен демонстрирует неизменную приверженность США наращиванию оборонного потенциала партнера, влияющего на понимание и прогресс.

«Участие ВВС в таких обменах, как SMEE в Монголии, является частью общего плана Тихоокеанского командования США, направленного на поддержание безопасности и развитие сотрудничества. Цель двух стран состоит в том, чтобы лучше понять практику и стандарты сестринского дела друг друга для дальнейшей оценки возможности будущего сотрудничества и участия», - объясняет лейтенант полковник Стивен Лер, командир 36-й медицинской эскадрильи, Андерсен AFB, Гуам.

Майор Джейсон Маркварт, директор медсестер и заместитель командующего Медицинскими службами в Триплер объяснил, что первый обмен, который состоялся в июне, обеспечил оценку потребностей на основе запрошенной подготовки. Это также позволило понять, как лучше всего структурировать команду в больнице.

«Во время второго визита основным событием стало то, что старшие медсестры взаимодействуют с младшими, чтобы научить их стандарту, используя дидактические и практические методы обучения», - заявил Маркварт. «Эта атмосфера команды позволила старшим медсестрам стать преподавателями, в то время как наша команда стала фасилитаторами», - отметил он.

Региональное участие в управлении здравоохранением - участие Тихоокеанского региона в глобальных мероприятиях в области здравоохранения не уникально для того, что мы делаем в Монголии. Регион не только проводит экспертные обмены, но и руководит старшими руководителями, а также оказывает гуманитарную помощь в случае стихийных бедствий в течение года в зоне ответственности американского командования в Тихоокеанском регионе, поддерживая армию США в Тихом океане. Этот обмен опытом в медицинской логистике и медсестринской деятельности является одним из многих примеров продолжения деятельности и заинтересованности США в Тихоокеанском регионе.