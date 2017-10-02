Алишер Усманов может купить мобильный оператор в Узбекистане Ucell - СМИ

- USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom. Сделка нужна Усманову, чтобы обзавестись бизнесом на своей родине. Об этом CNews рассказали два источника на телекоммуникационном рынке.

Один из собеседников издания напоминает, что Усманов родом из Узбекистана. «До сих пор у Усманова не было бизнесов на родине, и он хочет исправить, - говорит источник. - Но покупка Coscom - это лишь один из возможных вариантов».

USM Holdings объединяет активы Алишера Усманова и его партнеров. Основным активом холдинга является «Металлинвест». Также USM Holdings является контролирующем акционером «Мегафона», совладельцем которого выступает Telia. В конце 2016 г. «Мегафон» выкупил у USM Holdings контрольный пакет Mail.ru Group.

Распродажа постсоветских активов

Telia в конце 2015 г. заявила о намерении распродать свои активы в макрорегионе «Евразия», в который входят страны СНГ (кроме российского «Мегафона»), Грузия и Непал. До этого уже были проданы активы в Непале и Таджикистане.

На конец 2016 г. Coscom был вторым по величине сотовым оператором Узбекистана, обслуживая 9,1 млн абонентов. При населении 32 млн человек уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 67% (данные Analysys Mason).

Алишер Усманов давно вхож в элиту Узбекистана. Недавно Би-би-си сообщало, что нынешний президент республики Шавкат Мирзиеев летал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на личном самолете Усманова.

Оператор Coscom стал трагическим активом для Telia. В 2012 г. шведские СМИ подняли шум вокруг взаимоотношений TeliaSonera и Takilant. Выяснилось, что владельцем офшора является модельер Гаянэ Авакян. Она не имела отношения к телекоммуникациям, но была хорошей знакомой Гульнары Каримовой.

Из-за начавшегося скандала руководство TeliaSonera, включая президента Ларса Нуберга (Lars Nyberg) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. Свое расследование по данному вопросу начали власти США и Нидерландов.

Буквально недавно Telia признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму $331 млн. В связи с этим компания согласилась выплатить штраф на общую сумму $965 млн, который будет разделен между голландскими и американскими властями.

Сразу после этого прокуратура Швеции предъявила обвинения бывшему руководству Telia, включая Нуберга и Кивисаари. Решение Telia о распродаже постсоветских активов также стало следствием скандала в Узбекистане.