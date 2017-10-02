Алишер Усманов может купить мобильный оператор в Узбекистане Ucell - СМИ

- Узбекистан, общество
- 12:16, 02 октября 2017
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Один из собеседников издания напоминает, что Усманов родом из Узбекистана. «До сих пор у Усманова не было бизнесов на родине, и он хочет исправить, - говорит источник. - Но покупка Coscom - это лишь один из возможных вариантов».
USM Holdings объединяет активы Алишера Усманова и его партнеров. Основным активом холдинга является «Металлинвест». Также USM Holdings является контролирующем акционером «Мегафона», совладельцем которого выступает Telia. В конце 2016 г. «Мегафон» выкупил у USM Holdings контрольный пакет Mail.ru Group.
Распродажа постсоветских активов
Telia в конце 2015 г. заявила о намерении распродать свои активы в макрорегионе «Евразия», в который входят страны СНГ (кроме российского «Мегафона»), Грузия и Непал. До этого уже были проданы активы в Непале и Таджикистане.
На конец 2016 г. Coscom был вторым по величине сотовым оператором Узбекистана, обслуживая 9,1 млн абонентов. При населении 32 млн человек уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 67% (данные Analysys Mason).
Алишер Усманов давно вхож в элиту Узбекистана. Недавно Би-би-си сообщало, что нынешний президент республики Шавкат Мирзиеев летал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на личном самолете Усманова.
Оператор Coscom стал трагическим активом для Telia. В 2012 г. шведские СМИ подняли шум вокруг взаимоотношений TeliaSonera и Takilant. Выяснилось, что владельцем офшора является модельер Гаянэ Авакян. Она не имела отношения к телекоммуникациям, но была хорошей знакомой Гульнары Каримовой.
Из-за начавшегося скандала руководство TeliaSonera, включая президента Ларса Нуберга (Lars Nyberg) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. Свое расследование по данному вопросу начали власти США и Нидерландов.
Буквально недавно Telia признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму $331 млн. В связи с этим компания согласилась выплатить штраф на общую сумму $965 млн, который будет разделен между голландскими и американскими властями.
Сразу после этого прокуратура Швеции предъявила обвинения бывшему руководству Telia, включая Нуберга и Кивисаари. Решение Telia о распродаже постсоветских активов также стало следствием скандала в Узбекистане.