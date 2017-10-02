В Актюбинской области построят крупную электростанцию и цементный завод

"В планах также строительство завода по производству ветрогенераторов, лопастей и сборке металлических башен с привлечением инвестиций в объеме 26 миллиардов тенге и созданием 500 рабочих мест", — отметили в акимате Актюбинской области.
Акимат области и проживающие в Великобритании, Германии, России и других странах уроженцы Актобе заключили соглашения о реализации уникальных производств. В области намерены построить цементный завод контейнерного типа с освоением месторождений, а также внедрить промышленные электродвигатели.
28 сентября в Актобе стартовал первый республиканский форум земляков "Туған жер", на который съехались порядка 300 делегатов из 20 стран мира. В рамках события были подписаны меморандумы на сумму свыше 80 миллиардов тенге.
В ходе форума государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова и аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев торжественно открыли международный турнир по дзюдо на кубок Нурсултана Назарбаева, а также посетили центр социальной адаптации "Мейірім".