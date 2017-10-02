Власти Канады считают нападение на полицейского в Эдмонтоне терактом

CA-NEWS (CA) - Канадская полиция арестовала подозреваемого в произошедших накануне вечером нападениях на полицейского и еще четырех человек в Эдмонтоне, сообщает «Голос Америки».

Власти охарактеризовали инциденты как теракты.

Нападавший, находившийся за рулем автомобиля, сбил полицейского, регулировавшего движение у футбольного стадиона, после чего нанес ему удары ножом и скрылся. Полиция арестовала подозреваемого через несколько часов – после погони, в результате которой были сбиты четыре пешехода.

Власти полагают, что нападавший действовал в одиночку, но не исключают причастности к инцидентам других лиц. Об этом сообщил шеф полиции Эдмонтона Род Кнетч на пресс-конференции утром в воскресенье.

Полиция обнаружила в машине, сбившей полицейского, флаг группировки боевиков «Исламское государство», сообщили канадские вещательные компании CBC и CTV.

Делом заинтересовались американские спецслужбы, которые пока не установили, были ли у нападавшего сообщники, включая «Исламское государство», или он был «одиноким волком», сообщил агентству Reuters представитель правительства США.

Кнечт сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу и что состояние полицейского не является критическим. Подробности о состоянии других жертв пока не сообщаются.

Полиция опубликовала видео нападения на полицейского и призвала людей поделиться любой информацией, которая могла бы помочь в расследовании.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что федеральные власти сотрудничают с местной полицией.

«Хотя расследование продолжается, предварительные сообщения показывают, что это очередной пример ненависти, за проявлениями которой мы должны неусыпно следить», – заявил Трюдо.

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудэйл написал в Твиттере, что террористам не удастся запугать страну с помощью насилия. Уровень террористической угрозы остается на среднем уровне, где он находился с конца 2014 года.

Полиция считает, что подозреваемый, которому, предположительно, 30 лет, прорвался на машине через заграждение и сбил полицейского примерно в 20:15 по местному времени. От удара офицера подбросило в воздух, и он ударился о полицейский автомобиль. После этого подозреваемый выскочил из машины, напал на полицейского с ножом и убежал.

Позднее полиция узнала в мужчине, который находился за рулем автомобиля компании U-Haul, водителя машины, фигурировавшей в нападении.